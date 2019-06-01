Элина Свитолина проиграла Гарбинье Мугуруси в третьем круге Roland Garros-2019

Первой «ракетке» Украины Элине Свитолиной не удалось пробиться в четвертый круг турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros-2019 в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

В поединке третьего раунда соревнований посеянная под девятым номером Элина Свитолина уступила 19-й «ракетке» турнира Гарбинье Мугуруси из Испании – 3:6, 3:6.

Как сообщает btu.org.ua, два сета отчетного поединка в целом продолжались полтора часа.

Теперь счет личных встреч теннисисток стал 4:2 в пользу 24-летней харьковчанки.

Добавим, что путевку в четвертьфинал Roland Garros-2019 Гарбинье Мугуруса разыграет с победительницей противостояния между седьмым номером посева американкой Слоун Стивенс и 71-й ракеткой мировой классификации словенкой Полоной Херцог.

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