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Новости » Мир 1 июня, 2019, 22:40
Disney не будет снимать фильмы в штате Джорджия из-за запрета абортов

Исполнительный директор компании Walt Disney заявил, что новый строгий закон об абортах затрудняет продолжение съемок в штате Джорджия, а большинство их работников просто не хотят продолжать там работать.

Об этом сообщает Platforma.

По словам Роберта Айгера, большинство из тех, кто работают на компанию, не захотят продолжать там работать, когда в Джорджии вступит в силу закон об абортах. Этот акт запрещает делать аборты после шестой недели беременности, когда у плода появляется сердцебиение. Планируется, что закон начнет действовать с первого января.

Disney снимал в штате такие блокбастеры, как «Черная Пантера» и «Мстители», ведь Джорджия традиционно привлекает кинокомпании налоговыми льготами. «Я думаю, что много людей, которые работают для нас, теперь не захотят это делать в Джорджии. Мы должны ставить их интересы на первый план. Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией», – сказал Роберт Айгер.

Хотя некоторые актеры и продюсеры уже заявили, что не будут работать в Джорджии из-за закона об абортах, крупные производственные компании пока не очень активно публично высказываются о проблеме.

Разве что стриминговый сервис Netflix ранее заявил, что «переосмыслит» свои инвестиции в кино и телевидение в Джорджии, если закон вступит в силу. Тем временем Netflix будет продолжать производство там и будет работать с группами, которые борются с законом в американских судах.
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абортыновости мираСШАDisney
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