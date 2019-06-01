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Новости » Экономика 1 июня, 2019, 17:20
Данилюк пообещал горнякам выплатить долги по зарплате

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт будет выплачена в сжатые сроки.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, – передает УНИАН.

Данилюк отметил, что накануне состоялось «продуктивное совещание президента с членами СНБО и руководителями энергетической отрасли». «Выявили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности», – отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что при обсуждении «удалось решать некоторые насущные вопросы», в частности, «в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт». «Вместе с тем, правительство должно внедрить эффективный механизм оздоровления ситуации в этой отрасли, прежде всего – усиление безопасности шахтеров», – сообщил Данилюк и добавил: «Также по инициативе президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте «Лесная». У него осталось трое детей».

Кроме того, отметил он, правительство как можно быстрее должно уладить критическую ситуацию с функционированием коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». «Это – возобновление водоснабжения для более 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости», – отметил Данилюк. Также, сообщил он, участники совещания оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, который должен стартовать 1 июля, и целесообразность его отсрочки.
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шахтерыАлександр Данилюкновости Украиныновости экономикизарплатаСНБО
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