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Новости » Общество 1 июня, 2019, 11:26
1 июня в мире празднуют День защиты детей

Сегодня в Украине и мире традиционно отмечается День защиты детей и Всемирный день родителей.

Об этом сообщает Укринформ.

День защиты детей – это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

День защиты детей был учрежден в 1949 году по решению сессии Международной демократической федерации женщин. Впервые отмечался в 1950 году в 51 стране мира. В Украине День защиты детей отмечается согласно Указу Президента от 30 мая 1998 года.

У Международного дня защиты детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная.
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детиУкраинановости Украины
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2019-06-01 13:31 :57