1 июня в мире празднуют День защиты детей

Сегодня в Украине и мире традиционно отмечается День защиты детей и Всемирный день родителей.

Об этом сообщает Укринформ.

День защиты детей – это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

День защиты детей был учрежден в 1949 году по решению сессии Международной демократической федерации женщин. Впервые отмечался в 1950 году в 51 стране мира. В Украине День защиты детей отмечается согласно Указу Президента от 30 мая 1998 года.

У Международного дня защиты детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.