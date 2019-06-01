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Новости » Общество 1 июня, 2019, 17:01
16-летняя шведская активистка год не будет ходить в школу из-за изменения климата

16-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг год не будет ходить в школу, чтобы сосредоточиться на борьбе с климатическими изменениями.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Welt.

После окончания 9 класса девушка хочет посвятить время борьбе с климатическим кризисом.

В сентябре она планирует посетить саммит по климатическим изменениям в Нью-Йорке, а в декабре – Мировую конференцию по климатическим изменениям в столице Чили.

Поскольку Тунберг не летает самолетамииз-за их негативного влияния на окружающую среду, ее семья сейчас думает над вариантами каким образом ей попасть за океан.

В Швеции обязательное школьное образование предполагает девять лет обучения. Грета Тунберг утверждает, что продолжит учебу через год.

Одиночный протест, который начала Тунберг, перерос в международное движение, объединившее тысячи молодых людей по всему миру. Сама Грета выступала на конференции в Давосе, Европарламенте и встречалась с Папой Римским. Девушку номинировали на Нобелевскую премию мира.
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