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Новости » События 1 июня, 2019, 1:00
150 крымчан призвали в российскую армию и отправили в Подмосковье

Российская власть направила на военную службу в Подмосковье 152 призывников с территории Крыма, что является нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Об этом сообщает в Facebook «Крымская правозащитная группа», – передает Укринформ.

«Сегодня, 31 мая призывников из Крыма отправили служить на территорию РФ», – сообщают правозащитники со ссылкой на крымские СМИ.

По их данным, самолетами военно-транспортной авиации призывников доставят к местам дальнейшего прохождения службы в частях и соединениях Военно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (НДС).

Как сообщил «военком» Крыма Олег Ермилов, 152 человека – треть от установленного задания весеннего призыва будут проходить службу в Западном военном округе на территории Подмосковья.

Всего с 1 апреля – даты начала весеннего призыва – из Крыма на территорию России незаконно отправили на военную службу около 500 человек. В целом РФ призвала на военную службу около 1000 крымчан.

В «Крымской правозащитной группе» напомнили, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии государства-оккупанта, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

Украинские и российские правозащитники подготовили рекомендации для крымчан, как не стать жертвой уголовного преследования за уклонение от службы в армии РФ.

КПГ обращается к жителям Крыма с просьбой присылать на электронную почту info.crimeahrg@gmail.com материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото - и видеоматериалы).

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2019-06-01 01:25 :26