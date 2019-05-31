Земля под вами будет гореть, – Парубий о языковых высказываниях партнера Зеленского

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского хочет отменить закон об использовании украинского языка и других важных достижениях последнего времени, но это им не удастся.

Об этом с трибуны парламента заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, информирует Прямой.

«Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что необходимо отменить закон о языке, [языковые] квоты, декоммунизацию. К сожалению, это становится для них привычной политикой. Хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть!», – заявил спикер парламента.

Парубий заверил, что отменить закон о языке, языковые квоты и декоммунизацию новому президенту не удастся.

«Я уверен, реванш не пройдет», – добавил глава ВР.

Напомним: брат первого помощника президента Владимира Зеленского, Сергея Шефира – совладелец и руководитель студии «Квартал 95» Борис Шефир заявил, что закон о языке и языковых квотах следует отменить, а с президентом РФ Владимиром Путиным «можно договориться».

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