Зеленский издал еще три указа об увольнении руководства СБУ

Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении руководства Службы безопасности Украины.
Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства 31 мая.
Так, указом №342/2019 Зеленский уволил с должности первого заместителя Председателя СБУ Виталия Маликова.
Кроме того, указом №343/2019 он освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.
Также президент уволил с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, о чем говорится в указе №344/2019.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Читайте больше новостей на тему: Зеленский