Зеленский утвердил новый состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №340/2019 опубликован на сайте главы государства.

«О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно частей третьей и четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю», – говорится в сообщении.

Следовательно, постановляется:

1. Для частичного изменения статьи 1 Указа Президента Украины от 15 декабря 2014 года № 929 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» (с изменениями, внесенными Указами от 16 февраля 2015 года № 86, от 10 июля 2015 года № 410, от 22 апреля 2016 года № 166, от 16 мая 2016 года №212, от 29 августа 2016 года № 372, от 13 сентября 2017 года № 274, от 19 января 2018 года № 10, от 28 марта 2018 года № 90 и от 22 марта 2019*года № 86) внести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины такие изменения:

1) Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является ЗЕЛЕНСКИЙ Владимир Александрович – Президент Украины;

2) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц:

БАКАНОВ Иван Геннадьевич – первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины

БОГДАН Андрей Иосифович – Глава Администрации Президента Украины

ДАНИЛЮК Александр Александрович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

МАРКАРОВА Оксана Сергеевна – Министр финансов Украины

ПРИСТАЙКО Вадим Владимирович – Заместитель Главы Администрации Президента Украины

РЯБОШАПКА Руслан Георгиевич – Заместитель Главы Администрации Президента Украины

ХОМЧАК Руслан Борисович – начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;

3) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины И.Райнина, А.Турчинова, В.Муженко и Ю.Стеця.

Как отмечается, указ вступает в силу со дня его опубликования.

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