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Новости » Политика 31 мая, 2019, 17:45
Зеленский срочно внес в Раду новый законопроект о выборах

Президент Владимир Зеленский безотлагательно внес в Верховную Раду законопроект №10356 о внесении изменений в закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Об этом говорится на официальном веб-портале Верховной Рады.

Отметим, текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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