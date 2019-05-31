Зеленский срочно внес в Раду новый законопроект о выборах

Президент Владимир Зеленский безотлагательно внес в Верховную Раду законопроект №10356 о внесении изменений в закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Об этом говорится на официальном веб-портале Верховной Рады.

Отметим, текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.