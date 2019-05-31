Зеленский регистрирует пять новых торговых марок

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявку на регистрацию пяти новых товарных знаков, связанных с его политической деятельностью.

Об этом сообщает ЛИГА.Бизнес.

Согласно информации в базе данных Укрпатента, в марте текущего года Зеленский подал заявки на регистрацию таких брендов, как Зекоманда, Ze, Ze! и Ze2019.

Также Зеленский намерение зарегистрировать ТМ Команда Зеленского.

Знаки Зеленский планирует использовать, согласно указанной в заявках классификации – в рекламной деятельности, образовании и сфере развлекательных услуг, телеком-сфере и интернете, а также для полиграфии.

Отметим, что торговые марки проектов «Студии Квартал 95» зарегистрированы на Зеленского. Всего президент владеет правами на два десятка товарных знаков.

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