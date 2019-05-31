Зеленский предлагает Раде закрепить спецучастки на Донбассе в законе о выборах

Президент предлагает Парламенту законодательно закрепить создание спецучастков для голосования в местах временной дислокации военных частей.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих» (г. н. 10356).

Глава государства убежден, что следует законодательно закрепить возможности реализации отдельными категориями военнослужащих ВС Украины (и других образованных соответственно законам Украины военных формирований) предусмотренного статьей 38 Конституции Украины права свободно избирать народных депутатов Украины на уровне с другими гражданами.

Документом предлагается закрепить в Законе «О выборах народных депутатов Украины» положение о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства обороны Украины специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных Сил Украины и других образованных соответственно законам Украины военных формирований, которые выполняют задачи по назначению за пределами мест постоянной дислокации. Речь идет прежде всего о тех, кто выполняет задачи по назначению в районе осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Проект Закона разработан в связи с назначением на 21 июля 2019 года внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, согласно Указу Президента Украины от 21 мая 2019 года № 303.

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