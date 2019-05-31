Зеленский назвал дату формирования нового правительства

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на формирование нового Кабинета Министров новой Верховной Радой в сентябре.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Президента.

Зеленский во время встречи с сенатором США Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в Украине, в частности внеочередные выборы Рады.

Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

«Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», – подчеркнул глава государства.

Зеленский и Портман во время встречи также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего для прекращения огня и обмена заложниками.

Зеленский особо отметил активную позицию Сената США в введении санкций против России и предоставления Украине военной помощи.

Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения надлежащего выполнения «минских договоренностей».

Зеленский и сенатор обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

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