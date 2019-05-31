Зеленский дал три месяца на примирение САП и НАБУ, – экс-заместитель председателя НАПК

Одним из оснований для встречи Владимира Зеленского с руководителями антикоррупционных органов будет то, что правоохранители уже долгое время не могут найти взаимопонимание между собой. Президент дал антикорупционерам три месяца на то, чтобы они нашли это взаимопонимание и показали результаты своей деятельности.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель председателя НАЗК (в 2016-2017 годах) Руслан Радецкий.

Он выразил убеждение, что встреча Владимира Зеленского с руководителями САП и НАБУ была необходимой, потому что, мол, антикоррупционные органы были созданы, но они до сих пор не имели возможности эффективно работать.

«Например, относительно НАБУ речь может идти о запрете на прямое сотрудничество с международными партнерами, действовавшим ранее. В случае с НАЗК можно выделить блокировку Министерством юстиции и другими органами передачи прямого доступа ко всем реестрам. Это могло бы позволить проводить верификацию электронных деклараций не в ручном режиме», – уверен эксперт.

Кроме того, отметил он, такая встреча была необходима, чтобы немного «встряхнуть» антикоррупционные органы.

«Президент дал им сигнал о том, что он гарантирует им независимость. Это очень мощный сигнал от Президента, ведь если говорить обо мне как о руководителе антикоррупционного органа, то вся страна знает, что против меня были открыты умышленные уголовные производства для того, чтобы оказывать на меня давление», – заявил Руслан Радецкий.

По его словам, во время встречи Президент Украины так же дал сигнал руководителям антикоррупционных органов, чтобы они в ближайшее время нашли взаимопонимание между собой.

«Президент дал им три месяца на это согласие. Через три месяца они должны показать результаты своей деятельности. САП и НАБУ существуют уже почти 5 лет, и они должны показать результаты своей деятельности в течение этого времени», – отметил экс-заместитель председателя НАПК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

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