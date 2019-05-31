Зеленский – не Голобородько? Это вселяет надежду, – министр Омелян о реформах

Для того, чтобы реформы были успешными, они должны быть последовательными, и не следует каждый год или политический цикл метаться в разные стороны и провозглашать разные вещи.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Чиновник, отвечая на вопрос о ремонте украинских дорог, отметил, что все тендеры проходят по системе госзакупок «Prozorro», а все данные есть в открытом доступе на интернет-сайтах министерства и Укравтодора.

«Мы строим дороги, которые не ремонтировались по 10, 20, 40 лет. И дорожники, которые наконец получили работу в дорожном хозяйстве Украины, говорят, что такое строительство дорог, которое происходит сейчас, в последний раз происходило в 80-х годах прошлого века», – отметил Владимир Омелян.

Что касается внешних заимствований Украины Владимир Омелян отметил, что все страны мира живут в долг, и это нормальная политика как развитых государств, так и тех стран, что развиваются.

Обращаясь к присутствующему в эфире программы представителя команды Президента Владимира Зеленского, министр инфраструктуры отметил, что приятно было услышать, что господин Зеленский – не герой сериала Голобородько и повтора сериала «Слуга народа» в Украине не будет.

«Это вселяет надежду, что, действительно, будут нормальные реформы», – отметил министр и добавил, что для того, чтобы реформы были успешными, они должны быть последовательными.

«Тогда с нами будут общаться на равных. А мы каждый год или каждый политический цикл шарахаемся в разные стороны и провозглашаем разные вещи», – отметил он.

Как сообщали, Президент Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, где подтвердил, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с МВФ.

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