Завершается регистрация на вступительные экзамены в магистратуру, – УЦОКО

3 июня в 18.00 завершится регистрация для прохождения вступительных экзаменов для поступления на обучение в магистратуру. По состоянию на 30 мая 2019 года для участия в едином вступительном экзамене (ЕВИ) по иностранным языкам зарегистрировано 54 647 человек, в едином вступительном профессиональном испытании (ЄФВВ) – 13 544 человека.

Регистрацию осуществляет приемная комиссия одного из учреждений высшего образования, в котором абитуриент желает участвовать в конкурсном отборе, – сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Обращаем внимание на то, что во время регистрации абитуриент должен указать название населенного пункта, в котором он желает проходить ЄФВВ и/или ЕВЕ. Выбор города прохождения вступительных испытаний не зависит от места расположения учреждения высшего образования, в котором абитуриент регистрируется.

Пункты тестирования будут создаваться в областных центрах (кроме городов Донецк и Луганск), городе Киев, городах Славянск, Мариуполь Донецкой области и Северодонецк Луганской области.

Поступающий считается зарегистрированным после получения экзаменационного листа.

Подробная информация о процедуре регистрации – в рубрике «Процедура регистрации».

Для зарегистрированных участников на сайте Украинского центра создана информационная страница – «Кабинет участника ЄФВВ/ЕВЕ». Доступ к ней – по номеру экзаменационного листа и PIN-кодом, указанным в нем.

Информация о пункте тестирования, в котором абитуриент проходит вступительные испытания, будет указана в приглашении-пропуске, которое появится на информационной странице, не позднее чем за две недели до дня проведения вступительных испытаний.

Основная сессия ЕВЕ состоится 2 июля, ЄФВВ – 4 июля.

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