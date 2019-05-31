Зачистка и феодальщина: соцсети возмутили скандальные увольнения в ГБР

Социальные сети возмутил кадровый скандал в Государственном бюро расследований (ГБР). Эксперты называют действия директора ГБР, который уволил четырех руководителей структурных подразделений, «тоталитаризмом», «феодальщиной» и «зачисткой неугодных».

Как сообщает издание «Украинские новости», кадровый скандал в Государственном бюро расследований продолжает набирать обороты. В очередной раз напомнить о нем решили народные депутаты, которые на специальных слушаниях в комитете Верховной Рады Украины по вопросам законодательной деятельности задали вопрос директору ГБР Роману Трубе о неоднозначных увольнениях четырех руководителей структурных подразделений ГБР.

Труба уволил четырех руководителей без согласования со своими заместителями – непосредственными руководителями уволенных. На все обвинения в свой адрес Труба ответил, что эти четыре руководители не прошли испытательный срок. Так, под увольнение попали директор территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко, руководитель второго управления организации досудебных расследований Александра Тур, руководитель финансового управления Денис Луцик и руководитель управления обеспечения деятельности ГБР Василий Титарчук.

На сложившуюся ситуацию отреагировала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко. Она призвала других руководителей органа действовать в соответствии с законодательством.

«Тоталитаризм, пренебрежение правами граждан никого не приводили к успеху и настоящим победам. Времена изменились, люди знают и ценят свои права, феодальщина прошла! Принцип бумеранга никто не отменяет: несправедливость и преступления всегда караются законом. Коллектив, держитесь! Закон на вашей стороне!» – написала Ольга Варченко на своей странице в сети Facebook.

Политолог Андрей Золотарев в Facebook заметил, что власти слишком увлеклись созданием новых правоохранительных органов, вместо того, чтобы наладить эффективную работу действующих, а политикум продолжает играть с силовиками в «солдатики», занимаясь кадровыми вопросами.

«Такой подход карт-бланш главе ГБР Трубе «рулить» структурой, ориентируясь на политических патронов, по-феодальному. В кадровой политике главное не профессионализм, а персональный комфорт руководства, сотрудники делятся на «своих» и «чужих», – заявил эксперт.

А политический обозреватель Кирилл Молчанов высказал предположение, что после того, как предыдущий глава государства сложил полномочия, во власти создался «вакуум», который различные должностные лица восприняли по-своему, считая, что закон на них не распространяется. Такое мнение эксперт высказал на своей странице в Faсebook.

«Речь идет о Романе Трубе. Его фамилия, конечно, не настолько «на слуху», как Сытника и Холодницкого, но ГБР – орган не менее значимый, если даже не больше, в силовом блоке. Труба, очевидно, «под шумок» изменений в стране решил провести зачистку ГБР от неугодных ему сотрудников, чтобы оставить только лояльных подчиненных», – считает обозреватель.

Напомним, 28 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства из-за несоответствия должностям, на которые они были назначены с шестимесячным сроком испытания.

Роман Труба объяснил причины увольнения так – государственные органы не должны быть законсервированными, а кадровое обновление – это обычный процесс.

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