Враг обстреливает украинские позиции из БМП, гранатометов, минометов и пулеметов, – штаб ООС

30 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

возле села ВОДЯНОГО – из минометов калибра 120 мм;

вблизи населенного пункта ПЕСКИ – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта ОПЫТНОГО – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта ПІЩЕВИК – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды возле населенных пунктов ВЕРХНЕТОРЕЦКА и АВДЕЕВКИ – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:

вблизи населенного пункта НОВОЛУГАНСКОГО – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружение боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;

возле населенного пункта КРЫМСКОГО – из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая одного оккупанта ранили.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи села ВОДЯНОГО – из минометов калибра 82 мм;

возле города КРАСНОГОРОВКИ – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта МАЙСКОГО из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

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