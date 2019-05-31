Ветераны войны на Донбассе сыграли Шекспира на английском

Ветераны и волонтеры АТО организовали премьерный показ спектакля Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что захотите» на языке оригинала.

Премьера спектакля состоялась на сцене Национального центра театрального искусства им. Леся Курбаса, сообщает Укринформ.

«Идея создания такого спектакля пришла именно после войны. Хотелось повысить имидж ветеранов, не хотелось бы, чтобы люди опускали глаза, когда их видели. И очень много месседжей хотелось бы доносить до украинцев, именно начиная с себя, делать какие-то дела, не жаловаться, двигаться вперед, и только вперед», – рассказал инициатор и организатор проекта, ветеран АТО Игорь Касьян.

Он отметил, что в будущем хотел бы показывать этот спектакль не только в Украине, но и во всем мире, именно поэтому он поставлена на английском языке.

«Нас не нужно жалеть, а мы не будем давать повода для этого . Я сам офицер, и службу проходил с 2006 года. Невозможного нет ничего: когда ты имеешь цель и двигаешься к ней, когда есть такая дружная и искренняя команда - победить можно все и выполнить любые над задачи», – сказал Касьян.

Художественный руководитель проекта, театральный режиссер, актер, народный артист Украины Ростислав Держипильский отметил, что до последнего момента эта идея казалась нереальной и фантасмагорической.

«В тот момент началась их эпическая битва с Шекспиром, на английском языке, с актерским мастерством, но они уже очень давно были героями, сейчас уже получается, что они талантливы во всем. В первую очередь они талантливые люди, а теперь доказали, что они еще и талантливые актеры», – рассказал он о ветеранов и волонтеров АТО, которые сыграли в пьесе.

Project «W» Veteran, Volunteer and William – это социальный проект Современной школы английского языка English People Amon, Общественной организации «Елеос-Украина» и Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра им. Ивана Франка.

Руководитель проекта – ветеран АТО, соучредитель и руководитель школы английского языка EAP Игорь Касьян. Консультант по языку Шекспира - преподаватель Светлана Яворская. Режиссер – заслуженный артист Украины Алексей Гнатковский. Куратор проекта – военный капеллан Сергей Дмитриев. Художественный руководитель – режиссер, директор Ивано-Франковского национального областного музыкально-драматического театра им. Ивана Франко Ростислав Держипильский. Актеры – ветераны и волонтеры АТО.

Спектакль можно будет увидеть 31 мая в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества (улица Межигорская, 2, метро «Контрактовая площадь»).

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