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Новости » Мир 31 мая, 2019, 10:54
Венгерская полиция задержала украинца из-за аварии теплохода в Будапеште

Полиция Венгрии задержала украинца, который руководил речным теплоходом Viking Sygin и врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.

Как сообщили в венгерском правоохранительном ведомстве, 64-летний украинец из Одессы был задержан и допрошен, передает Новое Время.

Правоохранители ходатайствуют о его аресте. Его подозревают в халатности, приведшей к гибели людей.

Для выяснения обстоятельств происшествия в штабе полиции Будапешта было назначено расследование с участием специалиста по морскому судоходству.

Напомним, столкновения теплоходов произошло в среду, 29 мая. На борту прогулочного катера находились 35 человек – 33 корейских туриста и двое членов экипажа – граждане Венгрии.

В результате столкновения семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.
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ВенгрияБудапештновости миратеплоход
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2019-05-31 12:06 :26