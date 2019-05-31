Вакарчук рассказал, сколько у него денег и квартир в Киеве

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук имеет 12 миллионов гривен в банках, внедорожник и две квартиры в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью для Liga.net.

«Я довольно скромный человек в быту. Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за границей и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал», – заявил Вакарчук.

Он добавил, что у него нет оффшорных счетов.

«У меня есть одна машина Range rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета (на них около 12 млн. грн). Но у меня нет никаких оффшорных компаний. Я никак не связан в бизнесе с олигархами», – сказал Вакарчук.

Он добавил, что имеет компанию «Суперсимметрия», которая помогает бронировать билеты. Это дает дополнительные деньги.

«Его (этот бизнес – ред.) нельзя рассматривать в отрыве от концертной деятельности Океана Эльзы. Они взаимно дополняют друг друга – этот бизнес помогает Океану Эльзы более эффективно зарабатывать деньги, имея своего концертного оператора. Сервисный бизнес также зарабатывает на других мероприятиях, но незначительно», – рассказал Вакарчук.

Вакарчук добавил, что за последние три года он заработал 20 миллионов гривен дивидендов. А за 2018 год – 5 миллионов гривен.

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