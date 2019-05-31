Вакарчук признался, сколько он потратил на партию «Голос»

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что потратил на свою партию «Голос» «два или три» миллиона гривень собственных средств.

В интервью изданию «Ліга.net» он рассказал, что партии «Голос» нужно около 70-80 миллионов гривень и пообещал новые инвестиции со своей стороны.

«Мы – молодая партия, нам надо гораздо меньше денег, чем другим. Около 70-80 миллионов гривень. Эти деньги будут подъемными для нас и наших друзей. Я вот, например, все вырученные деньги за мой концерт «360» на ВДНХ потрачу на финансирование партии – и это будут немалые средства – более двух миллионов гривень», – сказал Вакарчук.

Он добавил, что есть «около 10 состоятельных людей, которые присоединились к финансированию» партии. В то же время Вакарчук сказал, что будет готов назвать их имена после соответствующего решения съезда «Голоса».

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«Сейчас существуют специальные хитрые ограничения, которые нам оставили предшественники. Если нам нужна кампания 70 миллионов – это значит, что по закону мы не можем взять по 15 миллионов в пяти состоятельных людей и уплатить с этого налоги. Они могут сделать вклад на сумму около 1,7 миллиона гривень. Мы не хотим нарушать закон и найдем способы для того, чтобы это было максимально открыто», – заявил Вакарчук.

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