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Новости » Экономика 31 мая, 2019, 13:56
В Украине сократили добычу угля

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-апреле 2019 года скоротися сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, пишет УНИАН.

Согласно сообщению, добыча энергетического угля в Украине за январь-апрель сократился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 году – до 8,59 млн тонн. Государственные шахты за отчетный период добыто 1,26 млн тонн угля, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, 29 мая произошел обвал на шахте «Лесная», погибло двое работников.
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шахтыугляновости Украиныновости экономики
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