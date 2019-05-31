В Сингапуре обсудили перспективы ядерного разоружения КНДР

Представители США, Японии и Южной Кореи на встрече в Сингапуре обсудили ситуацию относительно денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает Kyodo News.

«Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун провел в пятницу переговоры в Сингапуре по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова со своими японским и южнокорейским коллегами – на фоне пока безуспешных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном», – говорится в сообщении.

Трехсторонняя встреча стала первой с тех пор, как Северная Корея в начале мая провела запуски баллистических ракет малого радиуса действия, что было очевидной попыткой заставить Вашингтон к уступкам в переговорах о денуклеаризации.

Стивен Бигун встретился с Кэндзи Канасуги, генеральным директором департамента Азии и Океании МИД Японии МИД и спецпредставителем Южной Кореи в делах мира и безопасности Корейского полуострова Ли До Хуном.

Они обменялись мнениями о путях возобновления переговоров с Пхеньяном, приостановленные после провала Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое.

Встреча в Сингапуре состоялась в рамках форума по вопросам безопасности в Азии, известного как Диалог Шангри-Ла.

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