В России цензурировали фильм про Элтона Джона: забрали наркотики и геев

В российском прокате из биографического фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с однополым сексом, наркотиками и мужскими поцелуями.

Об этом на премьере фильма «Рокетмен» в московском кинотеатре «Октябрь» заявил ведущий телеканала «Дождь» Михаил Козырев. Кинокритики, которые смотрели фильм на Каннском фестивале, подтвердили эту информацию, передает Радио Свобода.

В русской версии, прокат которого осуществляет «Централ партнершип», нет, в частности, сцены с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом. Из титров также исчез слайд со словами о том, что музыкант встретил свою любовь, и фото Элтона Джона с мужем.

Американо-британский фильм «Рокетмен», который рассказывает о юности Элтона Джона и первые серьезные прорывы в его карьере, выходит в российский прокат 6 июня. Музыкант настаивал на том, чтобы из него ничего не вырезали, писала газета The Guardian

Это не первый случай, когда иностранные фильмы в России подвергаются цензуре или сталкиваются с трудностями в прокате из-за присутствия в них персонажей-геев.

Представители Минкультуры России 31 мая, на следующий день после премьеры фильма в России, заявили, что ведомство «не давало никаких рекомендаций прокатчику». «Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты», – цитируют российские новостные агентства слова представителя Минкультуры России.

Элтон Джон – один из самых успешных британских певцов и музыкантов XX века, за всю свою карьеру он продал в США и Британии больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

Фильм про британского музыканта снял режиссер Декстер Флетчер, главную роль в картине сыграл британский актер Тэрон Эджертон.

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