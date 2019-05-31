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Новости » Киев 31 мая, 2019, 11:36
В озеро с беседкой Киевского зоопарка запустили кои

В озере с японской беседкой, расположенный на территории Киевского зоологического парка, поселились карпы кои.

Об этом говорится на странице Киевского зоопарка в Facebook.

«Киевзоо» обновляется. Вокруг озер возле центрального входа раскинулся живописный парк с сотнями уникальных деревьев и кустов и гектаром душистых трав и цветов. А в красивейшем озере с японской беседкой уже живут карпы кои. Приходите на приятный релакс среди природы», – приглашают в зоопарке.

Напомним, в мае в этом озерце запустили водопад.
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Киевфауназоопаркдосугновости Украины
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