В Москве прошли пикеты в поддержку крымскотатарских активисток

В Москве 31 мая прошли одиночные пикеты в поддержку крымскотатарских активисток Лутфие Зудиевой и Мумине Салиевой.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Facebook одной из участниц акции, российской активистки Веры Лаврешиной.

Активисты держали плакаты с надписями на английском: «# Лутфіє # Муміне» и «Я стою на знак солидарности с крымскотатарским народом».

Фото: Krym.org (RFE/RL)

По ее словам, во время акции к активистам присоединился молодой человек, который катался на скейтборде поблизости. Лаврешина написала, что он «сказал, что он крымчанин, что он за свободу крымскотатарского народа и категорически против войн и оккупаций. Крым будет свободным!».

Как сообщалось, Киевский райсуд Симферополя 31 мая признал крымскотатарскую активистку, жену фигуранта второго Бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Мумине Салиеву виновной в нарушении ст. 20.3 КоАП России (демонстрация символики запрещенной организации) и оштрафовал ее на 1000 рублей.

30 мая российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток: правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфие Зудиеву, а также жену фигуранта Бахчисарайской «дела Хизб ут-Тахрир», координатора инициативы «Крымское детство» Мумине Салиеву. Позже их отпустили, открыв административные дела по ст. 20.3 КоАП России – демонстрация запрещенной символики.

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