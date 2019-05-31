В Львове театралы будут собирать средства в поддержку пострадавшего в ДТП заньковчанина

Благотворительный театральный марафон «А я верю!» инициируют студенты III курса факультета культуры и искусств Львовского национального университета им. Ивана Франко. Собранные средства пойдут на помощь заньковчанину Олесю Федорченко

Об этом сообщает День.

Акция продлится шесть дней – в течение 4 – 9 июня пройдут спектакли «Ромео и Джульетта» (4 и 5 июня), «Как наши предки хохотали» (6 июня), «Сестры Ричинские» (7 июня), «И повеет огонь новый...» (8 июня) и «...и сад зацвел» (9 июня). Вход на все показы, а они пройдут на камерной сцене Театра Заньковецкой, также – во львовском Дворце искусств и в Народном доме в Каменке-Бугской, – свободный. Об этом рассказал преподаватель факультета культуры и искусств ЛНУ, актер Театра Заньковецкой и организатор благотворительной акции в поддержку Алеся Федорченко – Юрий Чеков.

В залах, где будут проходить спектакли, будет стоять ящик, а значит все желающие смогут приобщиться к благотворительности.

Актеру Олесю Федорченко 35 лет. Имеет два высших образования – окончил факультет журналистики ЛНУ, факультет культуры и искусств (руководитель курса – народная артистка Украины Таисия Иосифовна Литвиненко). Профессию унаследовал от родителей-заньковчан – народного артиста Украины Евгения Федорченко и Нины Федорченко, которая руководит цехом реквизита.

15 июля 2018 года Олесь попал в ДТП, получил очень сильные травмы – актеру ампутировали ногу. Перенес несколько тяжелых операций и мечтает о том, чтобы вернуться в профессию.

Это уже не первая акция коллег в поддержку Олеся. В ноябре в Театре Заньковецкой прошла благотворительная моно-спектакль «Момент любви» с участием действующего министра культуры, народного артиста Украины Евгения Нищука. Выручка от продажи билетов направили на реабилитацию Федорченко-младшего.

«Мы с нетерпением ждем возвращения Олеся на сцену», – говорят организаторы театрального марафона «А я верю!». И обещают изрядно удивить всех неравнодушных к театральному искусству в целом, и к судьбе Олеся Федорченко в частности.

Напомним, известному актеру оторвало ногу, – новые подробности ДТП с участием Олеся Федорченко.

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