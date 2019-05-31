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Новости » Мир 31 мая, 2019, 8:22
В КНДР казнили нескольких дипломатов из-за срыва переговоров с США, – СМИ

Спецпредставителя КНДР, который отвечал за переговоры США и Северной Кореи Ким Хек Чхоля и еще четырех чиновников МИДА казнили за провал американо-северокорейского саммита в Ханое.

Об этом пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник, передает Украинская правда.

Северокорейские источники сообщают, что Ким Хек Чхоля и четырех сотрудников МИД КНДР обвинили в измене и казнили на аэродроме Мирим.

При этом еще несколько человек были сосланы в лагеря политических заключенных. Речь идет о главе отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоля и переводчика, который якобы допустил ошибку в ходе переговоров на саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
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казньновости мираСШАКНДР
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2019-05-31 09:05 :57