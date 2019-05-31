В Кабмине создадут рабочую группу, чтобы вернуть более сотни украинцев из Сирии

В Кабинете Министров создадут рабочую группу по возвращению в Украину свыше сотни украинцев, находящихся в Сирии.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, заседание которой транслирует телеканал ZIK, заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

К членам правительства обратился народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он сообщил, что еще три месяца назад к нему обратились родные тех украинцев, которые в силу различных обстоятельств оказались в Сирии.

«Речь идет о более сотне человек, это женщины и дети. Эти люди пережили ужасные события войны в Сирии, бомбежки. Сейчас они в международном лагере, но там ужасные условия. Три месяца мы не можем сдвинуть эту проблему с места», – заявил Рефат Чубаров.

Нардеп отметил, что многие вопросы уже удалось решить на уровне Министерства иностранных дел Украины, однако сейчас необходимо вмешательство Кабмина. Он призвал чиновников создать рабочую группу, поскольку нужно будет согласовывать десятки различных специфических вопросов.

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив в ответ заявил: «По этому вопросу я хочу вас заверить, что проинформирую Премьер-министра сегодня, и второе – в понедельник-вторник будет создана рабочая группа».

Как сообщалось, в ночь на 26 мая войска президента Сирии Башара Асада применили бомбы с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями, во время бомбардировки провинции Идлиб.

Напомним, по версии Соединенных Штатов, официальный Дамаск может быть причастен к химической атаке на северо-западе Сирии, которое произошло 19 мая.

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