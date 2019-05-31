В Кабмине похвастались уровнем средней зарплаты в частном секторе

Средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте возросла с 210 долларов в декабре 2015 года до 383 долларов в апреле 2019 года. В частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 года составляет 438 долларов.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, заседание которой транслирует телеканал ZIK, заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Первый вице-премьер проинформировал парламентариев, что украинская экономика прекратила падение в 2016 году, и с того времени совокупно выросла на 8,4%.

«В первом квартале 2019 года рост ВВП – 2,2%», – сообщил Степан Кубив.

Он также заявил об уменьшении уровня «теневой» экономики в государстве.

«В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень «теневой» экономики за последние 11 лет – 30% от ВВП, это на 10 процентных пунктов ниже, чем в 2015 году», – отметил Степан Кубив и добавил, что единственный путь к снижению «теневой» экономики – продолжать реформы и дерегуляцию экономики.

«Мы усмирили инфляцию на уровне 8,8% в апреле 2019 года, а зарплаты выросли. Статистика говорит, что средняя зарплата выросла на эквивалент 210 долларов в декабре 2015 года до 383 долларов в апреле 2019 года... В частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 года составляет в эквиваленте 438 долларов по курсу Национального банка. Это означает, что частный сектор улучшил свои дела и имеет возможность выплачивать более высокие зарплаты», – отметил Степан Кубив.

Чиновник добавил, что минимальная зарплата выросла с 55 долларов в январе 2016 года до 150 долларов в январе 2019 года.

Степан Кубив сообщил, что сегодня ЕС стал основным торговым партнером Украины, компенсировав потери российского рынка. Чиновник сообщил, что доля европейского рынка в экспорте товаров и услуг составляет 42,6%, и она постоянно растет.

«В 2018 году мы стали экспортировать в ЕС на 15% больше товаров. В 2013 году на ЕС приходилось 26,5% от всего экспорта товаров, а это 16,8 млрд долл. А в 2018 году – 20,2 млрд долл.», – сообщил Степан Кубив.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о том, что в 2021 году средняя зарплата украинцев может составить $620.

Как сообщалось ранее, в Украине средняя зарплата в долларах почти достигла уровня 2013 года.

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