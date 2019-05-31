В Германии не позволили ультраправому депутату открыть офис в РФ, – СМИ

Депутат немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд обратился к руководству Бундестага с запросом о возможности открытия персонального офиса в России.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

Как член Германо-российской парламентской группы он считает важными отношения между двумя странами. Поэтому с помощью офиса он хотел поддерживать отношения с официальной российской властью, а также общественными организациями и отдельными лицами».

Шлунд проинформировал о своих планах директора Бундестага Горста Риссе в конце апреля и спросил, есть ли для них юридические препятствия.

В своем ответе Риссе отметил, что открывать депутатские бюро разрешается только там, где действует основной закон Германии. Кроме того, он указал, что поддержание связей с другими государствами в Германии входит в зону компетенции федерального правительства.

Одновременно открытие офиса – это «сугубо личное дело» Шлунда, но, подчеркнул Риссе, при этом он не может выступать как депутат Бундестага и использовать немецкий герб в оформлении своей деятельности.

Шлунд, который женат на россиянке, ездил в 2018 году в качестве одного из семи наблюдателей «Альтернативы для Германии» на президентские выборы в РФ.

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