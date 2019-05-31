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Новости » Политика 31 мая, 2019, 21:42
«В ближайшее время» Зеленский посетит Париж, – глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что обсудил с Президентом Владимиром Зеленским его будущую поездку во Францию.

Об этом он сказал журналистам 31 мая, во время своего визита в Киев, передает Радио Свобода.

«В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж и президент Французской Республики Эммануэль Макрон поручил мне провести всю подготовительную работу для этого визита», – сказал Ле Дриан.

Он добавил, что почувствовал «сильную волю» Зеленского работать на усиление отношений с Францией.

Визит Ле Дриана и главы МИД Германии Гейко Мааса в Украину и переговоры с Зеленским начались 30 мая.

Зеленский посещал Францию как кандидат в президенты 12 апреля. Тогда он также имел встречу с президентом Эммануэлем Макроном.

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ФранцияВладимир Зеленскийновости Украиныновости политикиПариж
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2019-05-31 23:37 :29