Украинцы, живущие в России, могут голосовать на выборах в ВР в других государствах

Во время внеочередных выборов в Верховную Раду украинские граждане, проживающие на территории Российской Федерации, смогут проголосовать так же, как и на выборах Президента – в Финляндской Республике, в Грузии и в Республике Казахстан.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственный запрос в МИД.

Так, в министерстве напомнили, что постановлением Центральной избирательной комиссии № 274 от 31 декабря прошлого года были ликвидировано зарубежные избирательные участки при Посольстве Украины в Российской Федерации, генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге, консульствах Украины в Екатеринбурге и в Новосибирске.

«Указанные зарубежные избирательные участки были ликвидированы, учитывая существование рисков и угроз проведению выборов на этих участках, невозможность гарантировать правопорядок, неприкосновенность и охрану помещений с избирательными материалами, физическую безопасность членов участковых избирательных комиссий и избирателей, беспрепятственную доставку избирательных материалов, в связи с невозможностью обеспечения избирательного процесса на территории государства-агрессора в соответствии с принципами и стандартами, определенных Конституцией Украины и законами Украины о выборах», – отметили в МИД.

В то же время, в министерстве разъясняют, что с целью гарантирования безопасности граждан Украины, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Российской Федерации, и обеспечения их избирательных прав, руководствуясь частью третьей статьи 25 Конституции Украины, которая гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами, пределы ликвидированных зарубежных избирательных участков отнесены:

• при Посольстве Украины в Российской Федерации и при Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге — в заграничный избирательный участок при Посольстве Украины в Финляндской Республике;

• при Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону — в заграничный избирательный участок при Посольстве Украины в Грузии;

• при консульстве Украины в Екатеринбурге и Новосибирске — в заграничный избирательный участок при Посольстве Украины в Республике Казахстан.

При этом в МИД напоминают, что граждане Украины, которые временно находятся в РФ и имеют паспорт гражданина Украины — так называемый «внутренний» паспорт, могут проголосовать по месту своей регистрации в Украине.

Граждане Украины, которые находятся на консульском учете в зарубежных дипучреждениях Украины на территории РФ, должны быть включены в списки избирателей на заграничных избирательных участках при посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, поэтому они имеют возможность беспрепятственно принимать участие в голосовании на соответствующих избирательных участках.

В Министерстве напомнили, что ведомство и зарубежные дипломатические учреждения будут принимать все меры, отнесенных законодательством Украины о выборах в компетенции внешнеполитического ведомства, для надлежащего обеспечения подготовки проведения выборов за рубежом.

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