Украинский писатель обвинил создателей сериала «Чернобыль» в плагиате

Громкий скандал разгорается вокруг американского сериала «Чернобыль». Украинский драматург Павел Арье заявил о плагиате.

Об этом сообщает Народная правда со ссылкой на запись в Facebook Павла Арье.

В частности драматург заявил, что создатели сериала без автора использовали монолог персонажа «бабы Фроси» из его пьесы «В начале и в конце времен».

Арье подчеркнул, что шокирован тем, что происходит, и чувствует себя обворованным. По его словам, он обратился за юридической помощью, чтобы отстоять свои авторские права.

«Я не знаю, как объяснить свое состояние. Меня просто вы**али и бросили. И не пишите здесь, пожалуйста, про деньги, или что я решил примазаться к чужому успеху. Или пишите. Я не знаю, как собрать себя, у меня в носу сгустки крови, потому что давление было 215», – написал он.

Подруга Арье уточнила, что Павел находится в непростом состоянии, и не может комментировать конфликт: «Давать комментарии ни я, ни кто из группы поддержки пока не будет и не имеет права. Все неравнодушные, следим за ситуацией».

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