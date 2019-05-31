Угроза нацбезопасности: Нардеп спрогнозировал худший сценарий роспуска парламента

Если Конституционный суд после выборов примет решение, что президент не имел оснований распускать парламент, это поставит под вопрос легитимность всего созыва ВР. К тому же свою идею Зеленский аргументировал желанием общества, а не юридическими моментами. Поэтому у президента даже нет понимания роли и места Конституции и законов Украины.

Об этом в кулуарах парламента рассказал народный депутат Владимир Куренной, трансляцию вел телеканал ZIK.

Он подчеркнул: самое страшное, если решение Конституционного суда о незаконности роспуска парламента вынесут уже после выборов.

«Тогда под вопросом будет легитимность Верховной рады. Это вообще даже вопрос национальной безопасности. Поэтому я надеюсь, что будет ответственность прежде всего КС. Указ президента относительно досрочного прекращения полномочий – не такой сложный документ, чтобы его рассматривать месяц или два», – убежден нардеп.

Он подчеркнул: "Конституционный суд должен в сжатые и короткие сроки вынести свой вердикт.

Вместе с тем он отметил: есть определенные проблемы в законодательстве, однако, в целом коалиция де-юре существовала до заявления «Народного фронта» о выходе из нее. Поэтому ни президент, ни любое другое должностное лицо не имеет полномочий устанавливать, существует коалиция или нет.

Кроме того, он отметил: в стенограмме встречи президента и лидеров фракции, Зеленский аргументировал свое решение не юридическими моментами, а заявлял, что это поддерживает общество.

«Очень опасно, когда глава государства, или любое другое должностное лицо, опираясь на общественные предпочтения, принимает такие решения. Должен быть только закон и Конституция. К тому же общественные настроения очень изменчивы, у нас завтра общество может выступать за самосуд над каким-то людьми, но не будем превращаться в дикарей», – отметил Куренной.

Поэтому он убежден: у Президента нет понимания роли и места Конституции и законов Украины.

«Он не может принимать решение, только опираясь на результаты опросов общественного мнения. В этом, на мой взгляд, главная угроза», – подчеркнул депутат.

Вместе с тем он отметил: согласно стенограммы, на встречи никто особо и не поддерживал закрытые списки. Поэтому эту идею вынесли авторы законопроекта – «кто-то из Администрации президента».

«Теперь будет еще больше спекуляций относительно этого. Кроме того, мы узнали, что в стенограмме еще были какие-то корректировки, она неполная. Некоторые участники уже требуют обнародовать полное содержание. Это вообще уже превращается в сериал, который может не иметь логического окончания», – убежден Владимир Куренной.

Как сообщалось ранее, АП обнародовала стенограмму встречи президента и лидеров фракций. Она показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам.

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