У Президента обнародовали «кастрированную» стенограмму, – Ляшко

Олег Ляшко назвал «кастрированной» опубликованную стенограмму с консультаций лидеров фракций с новоизбранным Президентом и требует выложить полную видеозапись этой встречи.

Об этом сообщает Информатор.

«Я внимательно прочитал стенограмму и точно помню, как сказал Зеленскому, и это подтвердят все, о том, если он будет нарушать Конституцию и законы Украины – его будут преследовать до конца жизни, как Пиночета, которого в Лондоне в 80 лет задержали, и он умер под арестом», – отметил «радикал».

Кроме того, сообщается, что во время переговоров с лидерами фракций господин Богдан, который на тот момент не имел никакого официального статуса, постоянно дергал Зеленского то за штаны, то за рукав, чтобы тот не ляпнул ничего лишнего.

«По этому поводу я тоже сделал замечание, но и этого нет в стенограмме. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы была обнародована не «кастрированная» стенограмма, а полная видеозапись этой встречи», – заявил Ляшко.

Но даже с обнародованной стенограммы для Украинской должно быть очевидно – Зеленский против прозрачности и открытости, подчеркнул лидер «Радикальной партии».

«Я полчаса требовал у него включить прямую трансляцию и пригласить журналистов, ожидавших три часа возле Администрации Президента результатов консультаций, чтобы вся страна видела, о чем договариваются в этих тайных кабинетах. Я требовал от Зеленского не нарушать Конституцию, изменить избирательную систему, отменить мажоритарку, дать мне ответ на вопрос о судьбе закона о языке, судьбы продажи земли, сотрудничества с МВФ и отмене решения правительства о повышении цен на газ. Ни на один из этих вопросов Зеленский не ответил», – рассказал политик.

Рупором Владимира Зеленского выступают его бизнес-партнеры, заметил Олег Ляшко, и предупредил украинский о реванше пророссийских сил.

«Что у Зеленского на уме – то у его бизнес-партнера Шефира на языке! Шефир в интервью сказал, что надо «отменить закон о языке, украинский язык убрать с телевидения и радио, Путин не маньяк, и мы с ним договоримся». Вот что думает сам Зеленский. Эти мелкие «гопники» с пророссийским мышлением, которые дорвались до власти, и своими действиями ведут страну к новой революции и развала, которые нарисовали в своем фильме «Слуга народа», – заявил нардеп.

Он отметил, что не может быть даже мысли о том, чтобы отменить закон о языке или договариваться с Путиным, мол, кто вернет жизнь десятков тысяч украинский, которых убил «хороший» Путин?

«Кто вернет территории, которые он захватил? Я считаю, что это прямые доказательства пророссийского реванша, который воплощать Зеленский и его компания в новом парламенте», – считает Ляшко.

Напомним, что ранее Парубий также раскритиковал стенограмму, опубликованную АП Зеленского.

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