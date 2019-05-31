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Новости » Политика 31 мая, 2019, 22:20
ЦИК образовала 199 окружных комиссий на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«С учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с использованием механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3 582 человека. Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек», – говорится в сообщении.

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ЦИКпарламентские выборыновости Украиныновости политикиокружная избирательная комиссия
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