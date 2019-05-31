Тема Всемирного дня без табака 2019 – «Табак и здоровье легких»

Всемирная организация здравоохранения в 1987 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. Цель этого дня – активные действия, способствующие снижению распространенности опасной табачной зависимости.

Ежедневно курят почти миллиарда человек, об этом сообщает исследование Action on Smoking and Health.

Латинское название табака – Nicotiana. Растение назвали в честь французского ученого и дипломата Жана Нико. Считается, что именно он ввел моду на нюхание табака при французском дворе. Одной из самых ярых ценителей табачного дыма была королева Франции – Екатерина Медичи.

Привычка курения табака, скорее всего, распространилась в середине 60-х годов XVI века. И только за каких-то 150 лет табак попал к Евразии и Африки. Более того, зависимость от табака в мире неуклонно росло: за прошлое столетие наименовали как время эпидемии курения.

По данным ВОЗ, в ХХ веке табак стал причиной 100 миллионов случаев смерти. Если нынешняя тенденция сохранится, в XXI веке от табака может умереть миллиард человек. Уже к 2030 году число случаев смерти, связанных с табаком, превысит восемь миллионов в год.

Согласно исследованию BAT Science, в табачном дыме более пяти тысяч компонентов: к примеру, угарный газ вызывает проблемы с насыщением кислородом в крови курильщиков. Также в сигаретном дыме есть мышьяк, ацетон, формальдегид и тому подобное.

Ежегодно 31 мая ВОЗ и партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к рискам для здоровья, связанных с табаком, призывая проводить эффективную политику для уменьшения масштабов потребления табака. Тема Дня 2019 года – «Табак и здоровье легких».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.