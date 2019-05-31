Стало известно, кто главный донор «Оппозиционной платформы – За життя»

Крупнейшим донором «Оппозиционной платформы – За життя» стал председатель политсовета этой партии Виктор Медведчук.

Об этом сообщает Общественное движение «Честно» со ссылкой на финансовый отчет партии.

Отмечается, что в первом квартале «Оппозиционная платформа – За життя» получила 768,5 тыс. грн взносов от физических лиц, из них 701,6 тыс. грн перечислил Медведчук.

«Честно» напоминает, что официально Виктор Медведчук бизнесом в Украине не владеет. По данным аналитического портала YouControl, владелицей инвестиционных компаний «Укркапитал», «Терра-инвест», «Спорт-тур», «Форпостинвест», которые еще в 2016 году формально принадлежали Медведчуку, стала его жена Оксана Марченко.

Совокупный размер уставного капитала этих предприятий составляет свыше 3 млрд грн.

По данным программы «Схемы», на Оксану Марченко оформлена также фирма в России, которая получила право на разработку одного из крупнейших нефтяных месторождений в стране.

Сам Медведчук признал, что хоть бизнес оформлен на его жену, но фактически он сам его контролирует. Мол, он не может владеть бизнесом из-за американских санкций.

Медведчуку также приписывают и фактический контроль двух украинских телеканалов – «NewsOne» и «112 канал».

Вторым по размеру взносов в пользу «Оппозиционной платформы – По жизни» стал руководитель ГО «Киевская областная благотворительная еврейская община» Марк Тальянський. Он передал партии 28,9 тыс. грн.

Глава ячейки партии в Виннице, спортсмен и бизнесмен Донатас Пискун перечислил партии 14 тыс. грн, столько же пожертвовал и директор ассоциации «Украинско-израильская торговая палата» Вячеслав Ушкевич. 10 тыс. грн пересказал партии бизнесмен Олег Мажуго.

Отмечается, что в 2018 году «Оппозиционная платформа – За життя» получила от доноров 1,2 млн грн, а в 2017 году – лишь 0,5 млн грн.

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