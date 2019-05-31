США нанесли новый «космический» удар по России

Министерство обороны США прекращает сотрудничество с Россией по запуску американских коммерческих спутников с 2023 года.

Об этом говорится в решении Пентагона, опубликованном в Федеральном реестре.

Ограничения начнут действовать с 31 декабря 2022 года и коснутся примерно 86 предприятий. В то же время уточняется, что запрет не коснется проектов, запущенных до этой даты.

Таким образом, США внесли Россию в «черный» список стран, в отношении которых уже действовал такой запрет: КНР, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

В документе поясняется, что Пентагон запрещает контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания, поскольку такие соглашения «могут создать риски в сфере кибербезопасности для США.

В Роскосмосе уже заявили, что отказ США от использования «космических» услуг РФ «не нанесет ущерба отрасли».

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