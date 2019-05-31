США будут гарантировать свободу судоходства в Арктике и Черном море, – адмирал ВМС США

Способность России осуществлять военные операции в североатлантическом регионе выросла, и США тщательно будет следить за ее действиями. Также ВМС США выступят гарантом мирного прохождения морских судов Северным морским путем так же, как они уже выступают гарантом мирного прохождения судов в Черном и Южно-Китайском море.

Об этом заявил адмирал флота США Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке, комментируя меры России в отношении милитаризации Арктики, передает Голос Америки.

«Тренд к потеплению вызвал интерес – и не только со стороны арктических государств – в щедрых природных богатствах Арктики и возможных водных транспортных путях», – отметил адмирал ВМС США.

По словам военного, Россия уже возобновила эксплуатацию 7 бывших советских военных баз за Полярным кругом и построили новые базы, включая базу «Северный Клевер» на острове Котельный, и базой «Арктический трилистник» на острове Земля Александры в архипелаге Земли Франца-Иосифа.

«Улучшенная способность России осуществлять военные операции в регионе от Северного морского пути до морских проходов в промежутках между Гренландией и Исландией, Исландией и Британскими островами (GIUK Gap – прим. ГА) требует нашего особого внимания».

По словам адмирала ВМС США, необходимость внимательно следить за военным усилением России на Севере, накладывается на предыдущие «агрессивные действия России в Черном море и в восточном Средиземноморье».

Фогго напомнил, что Россия обращалась к глушению сигнала GPS во время проведения учений НАТО в Норвегии Trident Juncture в конце прошлого года.

Командующий ВМС США в Европе и Африке заявил, что ВМС США будут выступать гарантом мира и стабильности в Арктическом регионе с учетом заявления России последнего времени.

«Россия сделала заявления, которые вызывают тревогу, которые могут ставить под сомнение свободу судоходства в Арктике», – заявил военный США.

«Недавно правительство России объявило об изменении политики с намерением требовать у иностранных правительств за 45 дней заранее сообщать о прохождении суверенных кораблей вдоль Северного морского пути, который соединяет Кольский полуостров с Беринговым проливом. Новый закон требует присутствия российских лоцманов на иностранных военных кораблях и предоставление информации о судна, что очевидно является нарушением суверенного иммунитета. Россия также отметила, что может по любой причине отказать в праве на мирный проход, и угрожала потопить любое судно, которое не выполнит российские требования во время прохождения Северным морским путем», – рассказал Фогго, который назвал эти требования такими которые не соответствуют международному праву.

По словам Фогго, ВМС США будет выступать гарантом соблюдения международных соглашений по судоходству.

«Мы гарантируем свободу судоходства всех наций независимо от того, о каком морском бассейне говорится: Южно-Китайское море, Черное море, или Арктический океан, или где еще. Если Россия попытается настаивать на осуществлении мероприятий за пределами дозволенного Международным морским правом, она может создать опасный прецедент для всего международного сообщества: что мощные прибрежные государства могут когда им вздумается вносить изменения в Международное морское право, в собственных интересах, опираясь на оружие, которое позволяет вводить такую их политику», – рассказал адмирал ВМС США.

Адмирал США также обратил внимание на то, что Китай официально декларирует заинтересованность в освоении северных морских путей.

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