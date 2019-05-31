СНБО оставила вопрос относительно рисков нового рынка электроэнергии открытым

Совет национальной безопасности и обороны позднее примет решение относительно введения рынка электроэнергии в Украине, если не будет найден компромисс.

Об этом заявил 31 мая секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Укринформ.

«Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в действие закона надо откладывать, и вопрос в том, нужно ли это делать на три месяца, на девять месяцев, на год. Но также была и позиция, что надо готовиться к тому, что он все же будет введен. И здесь не последнюю роль сейчас играет способность Верховной Рады рассмотреть изменения к этому закону, который отсрочит (введение рынка электроэнергии)... Сейчас этот вопрос является открытым и окончательную позицию будет формировать Кабинет министров», – сказал Данилюк.

По его словам, на совещании звучало много аргументов в пользу отсрочки введения рынка электроэнергии, в частности, что не готова система расчетов, что может произойти скачок цен на нее и тому подобное.

«Но была и другая позиция – Рада проголосовала за закон, он вступает в силу с 1 июля, и все органы государственной власти и регуляторы должны были к этому подготовиться. Получается так, что регуляторы подчеркивают, что мы готовы это делать, а участники рынка и парламентарии усматривают риски. Сейчас была позиция Президента в следующем: еще раз соберитесь и сформируйте единую позицию... То есть мы дадим определенное время найти компромисс, если нет, то это будет сделано на площадке СНБО», – резюмировал Данилюк.

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