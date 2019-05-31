Скандал с Реестром получателей соцвыплат: Всемирный банк финансировал реестр дважды, а он до сих пор не работает

Если бы такой реестр функционировал в полной мере, то не нужно было бы проводить дополнительные проверки граждан, которые получают помощь от государства.

Это отметил экономический и финансовый эксперт Андрей Блинов в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Комментируя возможный механизм получателей субсидий, эксперт подчеркнул, что в государстве так или иначе должна работать социальная справедливость, поэтому поддержку государства должны получать только те граждане, которые действительно в этом нуждаются.

«В свое время Украина получила средства Мирового банка для того, чтобы создать Единый государственный реестр получателей социальной помощи. Им должно было заниматься Министерство социальной политики, а доступ к реестру имели бы лишь отдельные органы», – напомнил Андрей Блинов.

Он подчеркнул, что если бы такой реестр функционировал в полной мере, то не нужно было бы проводить дополнительные проверки, ведь в нем сосредоточена вся информация о гражданах.

«Именно из-за того, что этот реестр до сих пор неполный, постоянно возникает подозрение, что кто-то получает государственную помощь нечестно. Но также это очень часто приводит к тому, что кто-то из людей просто перестает платить за коммунальные услуги», – констатировал Андрей Блинов.

Как сообщалось, правительство уменьшило объем финансирования программы по предоставлению субсидий на 8 миллиардов.

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