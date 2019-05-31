Секретарь СНБО заявил о «смотрящих» в угольной отрасли

Решение об увольнении Насалика или любого другого министра принимается Верховной Радой. СНБО – это не место для этого, поэтому такой вопрос даже не поднимался.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, общаясь с журналистами после заседания Совета нацбезопасности и обороны. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Он отметил, что не хотел бы называть коррупционные схемы в угольной отрасли «институтом смотрящих», потому что это не слишком присуще государственной власти.

«Однако, это очевидный факт, который сегодня обсуждался. Так называемые «смотрящие» существуют. Это просто коррупция. Этим должны заниматься правоохранительные органы», – подчеркнул секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что сегодня на заседании Совета нацбезопасности обсуждали ситуацию в этой отрасли, в частности то, что много предприятий, которые находятся в государственной собственности, фактически являются частными компаниями.

«Они управляются как частные компании. Собственность вроде бы государственная, но деньги, которые из этого получаются, они приватизированы. Это реальность. При таких условиях любое регулирование просто не существует», – отметил Александр Данилюк.

По его словам, несмотря на решение Кабмина или НРЕКП, эти регуляции работают, когда государственная собственность в государственной собственности, а частная – в частной.

«Зато когда там не понятно что, тогда теряются миллиарды. Поэтому этот вопрос поднимался, и правоохранительные органы, которые присутствовали на этом совещании, приняли это во внимание и будут заниматься этой ситуацией», – заверил Данилюк.

Кроме того, он ответил на вопрос журналистов о возможности отставки министра топлива и энергетики Игоря Насалика.

«Решение об увольнении Насалика или любого другого министра принимается Верховной Радой. СНБО – это не место для этого, поэтому такой вопрос даже не поднимался», – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, сегодня состоялось первое заседание Совета национальной безопасности и обороны под руководством Владимира Зеленского.

После заседания секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что через две недели Совет нацбезопасности соберется на отдельное заседание, посвященное энергетической сфере.

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