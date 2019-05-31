Секретарь СНБО Данилюк объяснил, возможно ли реструктуризировать шахты

Любая реструктуризация шахт должна начинаться с того, что должно быть понимание, что делать с людьми, которые работают на этой шахте. Здесь необходимо изучить опыт других стран по поддержке регионов, где реструктуризируются шахты.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, общаясь с журналистами после заседания Совета нацбезопасности и обороны. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Он выразил убеждение, что реструктуризация шахт может быть системным решением отдельных проблем.

«Некоторые шахты убыточны и будут убыточны. Сколько бы денег туда не вливать, они будут убыточными, а деньги налогоплательщиков просто будут выливаться в черную дыру», – уверен секретарь СНБО.

Однако, подчеркнул он, любая реструктуризация должна начинаться с того, что должно быть понимание, что делать с людьми, которые работают на этой шахте.

«Это должно быть не последним, а первым, о чем надо подумать. На самом деле, есть очень много примеров из других стран о том, как в такой ситуации работать, как можно сделать из сложной ситуации системное решение и возродить регион за счет специальной программы поддержки конкретных регионов, где реструктуризируются шахты», – резюмировал Александр Данилюк.

Напомним, на шахте «Лесная», что на Львовщине, произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков.

Сразу же после трагедии Президент Украины Владимир Зеленский посетил Львовщину и созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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