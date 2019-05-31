live
Aнонси
Анонс програми Деталі за 01.06.19
Анонс програми Деталі за 01.06.19
1 июня, суббота
Анонс програми Злий дім: Велике переселення? за 01.06.19
Анонс програми Злий дім: Велике переселення? за 01.06.19
1 июня, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 01.06.19
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 01.06.19
1 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 31 мая, 2019, 19:43
Секретарь СНБО Данилюк объяснил, возможно ли реструктуризировать шахты

Любая реструктуризация шахт должна начинаться с того, что должно быть понимание, что делать с людьми, которые работают на этой шахте. Здесь необходимо изучить опыт других стран по поддержке регионов, где реструктуризируются шахты.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, общаясь с журналистами после заседания Совета нацбезопасности и обороны. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Он выразил убеждение, что реструктуризация шахт может быть системным решением отдельных проблем.

«Некоторые шахты убыточны и будут убыточны. Сколько бы денег туда не вливать, они будут убыточными, а деньги налогоплательщиков просто будут выливаться в черную дыру», – уверен секретарь СНБО.

Однако, подчеркнул он, любая реструктуризация должна начинаться с того, что должно быть понимание, что делать с людьми, которые работают на этой шахте.

«Это должно быть не последним, а первым, о чем надо подумать. На самом деле, есть очень много примеров из других стран о том, как в такой ситуации работать, как можно сделать из сложной ситуации системное решение и возродить регион за счет специальной программы поддержки конкретных регионов, где реструктуризируются шахты», – резюмировал Александр Данилюк.

Напомним, на шахте «Лесная», что на Львовщине, произошел обвал, в результате которого погибли двое горняков.

Сразу же после трагедии Президент Украины Владимир Зеленский посетил Львовщину и созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
шахтыАлександр Данилюкновости Украиныновости политикиСНБО
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-31 21:38 :12