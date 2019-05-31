Сегодня суд может продлить Мангеру меру пресечения

Фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сегодня могут продлить меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со Шевченковского районного суда Киева.

Отмечается, что Шевченковский райсуд начал заседание по продлению меры пресечения Мангеру. Заседание проходит под председательством судьи Татьяны Притулы.

Напомним, во вторник, 31 июля, на Екатерину Гандзюк напали возле ее дома – неизвестный облил ее кислотой. Она получила химический ожог на около 30% тела – голова, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки, ожог левого глаза.

Дело Екатерины Гандзюк переквалифицировали с «хулиганства» на тяжкие телесные повреждения с целью запугивания.

Нападение в Херсоне на Екатерину Гандзюк – проукраинскую активистку, волонтера, является одним из элементов развертывания системного антиукраинского террора на юге Украины, заявил в комментарии IA ZIK народный депутат Украины VII созыва, экс-советник председателя СБУ Юрий Михальчишин, который лично знаком с Екатериной Гандзюк.

О том, что нападение на активистку совершено по заказу местных пророссийских сил, написал юрист Маси Найем.

Как сообщил 18 октября первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Екатерины Гандзюк на должности исполняющей обязанности руководителя аппарата Херсонского городского совета и вторая версия – активная гражданская позиция, а также ее общественная и политическая деятельность как активиста.

Правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них – организатор, пособники, исполнитель и водитель. Трое участников преступления, которые не были исполнителями и организаторами, а именно водитель и пособник – пошли на сотрудничество со следствием и дают показания. С ними в рамках следственных действий уже проведен следственный эксперимент.

4 ноября активистка Екатерина Гандзюк – руководитель делами Херсонского горисполкома, советник городского головы Херсона, умерла.

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