Розенко резко отреагировал на заявления о отмене языкового закона: Украинский язык был, есть и будет

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко выступает против отмены закона об украинском языке.

Об этом он написал в Twitter.

«Для «новых русских» новой власти в Украине. В свое время, один «фунт» (на фото) для одного президента уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за «поребрик», а украинский язык был, есть и будет. Можем повторить», – отметил Розенко.

К твиту он добавил фото Вадима Колесниченко.

Для «новых русских» новой власти в Украине. В свое время, один «фунт» (на фото) для одного президента уже отменял закон о украинский язык и писал новый.

Судьба этих проходимцев сведению: отгребли и за «порєбрік», а украинский язык был, есть и будет...

МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ. pic.twitter.com/Vr0I9EZRjI — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 31 мая 2019 г.

Напомним, Совладелец «Квартала 95» Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что закон о языке нужно отменить, а квоты менять.

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