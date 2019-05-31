Ровенский подпольный янтарь обрабатывали в цехе на Киевщине, – СБУ

Сотрудники СБУ блокировали деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, незаконно добытого на территории Житомирской и Ровенской областей.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец одной из стран Юго-Восточной Азии организовал в населенном пункте Киевщины нелегальный цех по обработке «солнечного камня». В частном доме делец оборудовал складские помещения, цех с оборудованием для огранки янтаря-сырца и мини-общежитие для работников. Как рабочую силу злоумышленник использовал иностранцев, которые нелегально проживали на территории Украины.

По оперативной информации, готовый товар дельцы контрабандно переправляли за границу.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили восемьдесят мешков необработанного янтаря-сырца весом почти две тонны и оборудование для огранки камня.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по изобличению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.

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