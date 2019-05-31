Рост пенсии в июле: экс-нардеп обвинил правительство в искусственном занижении соцстандартов

Несмотря на ежемесячные расчеты Министерства социальной политики в отношении фактического прожиточного минимума, правительство уже не первый год искусственно закладывает заниженные социальные стандарты.

Это заявил эксперт по вопросам социальной политики, бывший народный депутат VI, VII созывов Андрей Павловский в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Г-н Павловский отметил, что регулярное повышение пенсий в декабре и июле на 50-60 гривен особо не решает проблему финансовой стабильности пенсионеров, поскольку правительство изначально искусственно занижает социальные стандарты.

«Правительство уже не первый год искусственно закладывает заниженные социальные стандарты, в частности ту же минимальную пенсию. И это несмотря на то, что Минсоцполитики согласно закону ежемесячно высчитывает так называемый фактический прожиточный минимум, который равен минимальной пенсии по текущим потребительским ценам», – отметил Андрей Павловский.

Поэтому, подчеркнул эксперт, по данным Минсоцполитики сейчас минимальная пенсия должна составлять не менее 3 тысяч гривен: «Мы видим, что в бюджете заложена совсем другая сумма – 1,5 тысячи гривен, а это как раз вдвое меньше фактических показателей», – констатировал Андрей Павловский.

Как сообщали ранее, экономист Андрей Новак объяснил, какая ситуация будет с пенсиями в случае дефолта.

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